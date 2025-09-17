På tisdagen inträffade en arbetsplatsolycka på en av industrierna i Stenungsund. En elektriker fick ström i sig i samband med arbete med ett kylskåp.

Det var vid 11-tiden som polisen fick vetskap om händelsen och åkte till den industri i Stenungsund där en man ska ha fåt ström i sig vid arbete med ett kylskåp.

-Elektrikern kunde själv ta sig till vårdcentral för kontroll och eventuell vård, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Enligt rutin var polisen på plats för att dokumentera och ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande arbetsplatsolycka.