För andra året i rad arrangeras ”Skördefest – från hav och land” på Sundsby säteri av föreningen Omställning Tjörn tillsammans med Tjörns kommun.

Arrangemanget vill hjälpa till att under en dag lyfta fram lokala matproducenter i närområdet. Inbjudna är bland många andra grönsaksodlare, musselodlare, musterier och gårdsbutiker och ett trettiotal utställare kommer att finns på plats.

– Vi brinner för att fler ska upptäcka glädjen i att odla, laga och njuta av bra mat här på Tjörn, säger Martin Alexandersson i Omställning Tjörn.

Kulturarvsakademin och matarvspodden gästar med inspirationsföredrag om läskens historia, framtidens havsmat, svampen idag och historien om vad matarv är.

En pomolog finns på plats för att hjälpa dig att artbestämma dina äpplen och en svamputställning ger tips och råd om vad som går att plocka i skogen.

Dagen kommer också att ackompanjeras av musik i form av Swing de Paris.

Ställ bilen – Ta bussen

Till skördefesten är det fri entré och gratis buss, som avgår var 15:e minut från Myggenäs korsväg samt från Kållekärr under hela evenemanget.