På lördagen kom nyheten om att en personal från ambulansen blivit dödad av en person som man skulle vårda i Nordanstigs kommun. Efter detta publicerade Lasse Blidner från ambulansen i Stenungsund en video där han berättar om deras vardag och att man inte får den hjälp som behövs och krävs av polisen vid larm där knivar och hot förekommer.

Videon har fått stor spridning och när NYHETERsto når Lasse Blidner vill han gärna att budskapet sprids även i skrift.

-Detta är en händelse som många med mig har varnat om och vi har bara kunnat vänta på att det ska ske, säger Lasse Blidner.

Knivvåldet öka men får mindre stöttning av polisen

-Knivvåldet ökat otroligt och vi får samtidigt mindre stöttning av polisen. Man vägrar att åka med på dessa händelser. Vi får inte flagga adresser och det skapar en osäker arbetsmiljö för mig och mina kollegor runt om i landet.

Hotad med yxa

-Själv har jag åkt på ett antal händelser redan i år. Senast i somras var en patient inne för att hämta en yxa för att hota mig och min kollega. Vi har ett flertal händelser där vi redan i bilen får information om att det finns knivar med i bilden. Att en patient hotar att ta livet av sig med den eller att det är stökigt på platsen och polisen vägrar följa med.

Kan inte påverka andra myndigheters larmrutiner

-Vi skriver otaliga avvikelser om detta och det enda vi får till svar är att vi kan inte påverka andra myndigheters larmrutiner och deras beslut att följa med eller inte på insatser utan vi ska gå fram och göra en bedömning.

-Detta måste få ett slut innan ytterligare kollegor får sätta livet till, säger Lasse Blidner.