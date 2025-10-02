Det är dags att säkra eller ta in lösa föremål i helgen för höstens första storm, som fått namnet Amy är på ingång.

SMHI har gått ut med en gul vädervarning, den lägsta för Västsverige under helgen. Det kan blåsa upp till 25 meter per sekund i vindbyarna längs med hela kusten.

Till havs innebär det risk för hårda vindar och storm, alternativt kuling och storm.

Vädervarningen gäller från fredag lunch till lördag eftermiddag, men prognos och varning kan snabbt ändras.

Stormen kan påverka Sjöräddningssällskapets 20-årsfirande

Under lördagen firar Sjöräddningsällskapet Stenungsund 20 år med uppvisning med bland annat helikopter och mingel vid södra hamnen i Stenungsund. Hur vädret kommer påverka firandet återstår att se.