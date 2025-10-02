På torsdagsförmiddagen drabbades delar av Stenungsund av ett strömavbrott. Som mest var det omkring 5 300 abonnenter som var strömlösa. Strömavbrottet var dock inte långvarigt.
Det var vid klockan 09:50 som 5 333 av Vattenfalls abonnenter blev strömlösa i områden som Stora Höga, Spekeröd, Ucklum och Ödsmål. Vad som orsakat strömavbrottet är inte känt.
Vattenfall hade först en prognos satt till klockan 12:30 men redan 20 minuter senare har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka.
Områden som berörs. Karta: Vattenfall