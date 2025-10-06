En man i 55-årsåldern i Stenungsund står vid Uddevalla tingsrätt åtalad för rattfylleri, ringa narkotikabrott – innehav och bruk samt märkesförfalskning.
I augusti stoppades mannen när han körde en bil. Vid kontroll visade det sig att fordonet hade någon annans registreringsskylt.
Provsvar visade att mannen kört bilen efter att ha brukat narkotika och och att detta fanns i blodet under körning. Man anträffar även 0,08 gram amfetamin i samband med kontrollen.
Den åtalade mannen har i förhör erkänt märkesförfalskning men förnekar övriga gärningar.