På onsdagskvällen larmades polisen till Häggsvallskolan och fritidsgården där två män ska uppehålla sig på utsidan och bråka. Det ska även ha varit en kniv synlig.

Det var vid 20-tiden på onsdagskvällen som polisen fick samtal om händelsen .

-Det ska handla om två män som bråkar på utsidan och det ska även finnas uppgifter om en kniv och att man kan ha varit inne i lokalerna, uppger vakthavande befäl vid Polisens ledningscentral.

Polisen har varit på plats med två patruller och hört vittnen. Ingen ska ha kommit till skada fysiskt.

-En person är gripen i ärendet, uppger vakthavande befäl.

De båda personerna ska vara kända av polisen sedan tidigare.

Texten uppdateras under torsdagen.