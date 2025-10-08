På onsdagen utfärdade Stenungsunds kommun en kokrekommendation som gäller abonnenter av kommunalt vatten i hela Ucklum.

Vid en rutinmässig kontroll av vattenkvalitén har kommunen fått ett förhandsbesked om att det kan finnas koliformabakterier i dricksvattnet i Ucklum.

-Som en försiktighetsåtgärd i väntan på slutgiltigt provresultat lämnar nu en kommunen en kokrekommendation på dricksvattnet i Ucklum, skriver kommunen på sin hemsida.

Kokrekommendationen gäller tillsvidare.

Här kan du hämta vatten

Vattentankar kommer att ställas ut vid Ucklums förskola/skola samt vid Johan Mattsas väg.