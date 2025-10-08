På onsdagen upptäcktes en vattenläcka i Högenorum. Asfalten på vägen började mjukna och allmänheten slog larm. Vägen genom Högenorumsvägen är nu avstängd.

Det var vid lunchtid som vattenläckan upptäcktes och kommunen började arbetet direkt på plats.

På sin hemsida meddelar man att Högenorumsvägen är avstängd för trafik mellan Porsvägen och Braskevägen, något som även påverkar busstrafiken.

När NYHETERsto var på plats gav marken vika under vår fotograf och områdets avspärrning fick utökas.

I skrivande stund finns ingen information om abonnenter som saknar vatten eller om vattentank kommer placeras ut.

Texten uppdateras