Delta i en interaktiv dansföreställning. Eller upplev en barockföreställning med musik, sång och dans. Årets upplaga av scenkonstfestivalen Avtryck bjuder på nya upplevelser och vidgar vyer genom teater, dans, musik, akrobatik och mycket mer.

Tjörns egen scenkonstfestival är tillbaka! Nästa helg, 10–12 oktober, blir det scenkonst för både barn och vuxna på olika platser på Tjörn.

DO AS I SAY

Passa på att uppleva dansföreställningen DO AS I SAY, en interaktiv föreställning som synliggör sociala beteenden i frågor om auktoritet. Publiken medverkar i scenrummet tillsammans med de fem dansarna, då både publik och dansare får verbala instruktioner från högtalarna – men vem är det egentligen som bestämmer? DO AS I SAY spelas på premiärkvällen på fredag kl 18 i Tjörnhallen.

An English Masque

Ett annat tips är ”An English Masque” som är en kväll med sång, dans och musik från den engelska barocken. Inspirerade av de engelska maskeradbalerna bjuder artisterna in till en konsert med musik av Henry Purcell, Matthew Locke och Georg Friedrich Händel. Vi får följa med till det sena 1600- och tidiga 1700-talets England och höra musik av tre generationers kompositörer. Lördag kl 19 på Nordiska Akvarellmuseet.

Boll? Boll. Boll!

Följ med på föreställningen ”Boll? Boll. Boll!”, en visuell smällkaramell där vi möter en sagolik värld fylld av busiga bollar av alla de slag! En fantastisk, lekfull och fysisk teaterföreställning om en drömlik värld där allt är möjligt. Föreställningen för 2–6-åringar spelas söndag kl 11.

Ta del av hela programmet

Hela programmet för Avtryck finns i evenemangskalendern på Tjörns kommuns hemsida. Där kan man också köpa ett festivalpass eller välja ut en eller flera favoritföreställningar och bara köpa biljett till dem. Förhandsbokning gäller för såväl vuxen- som barnföreställningar.

Bild: DO AS I SAY. Foto: Alexandra Bergman/Pressbild.