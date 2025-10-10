Nu är det bara ett dygn kvar innan PRIO Second Hand i Stenungsund öppnar butik nummer två med 200 kvadratmeter med fokus på hem och hushåll.

Efter att ha sagt upp sig från sina fasta arbeten startade David och Johanna Roskvist år 2020 second hand-butiken ”Alla Barn” som snabbt blev så populär att man växte ur sina lokaler på Doterödsvägen. Flytten gick till betydligt större lokaler bredvid ICA Kvantum.

Barn- och damkläder, leksaker, böcker och saker för bebis har man kunnat lämna in till försäljning eller handla till förmånliga priser. Konceptet utökades till att även ha även ha avdelning för dam och herr.

Nu, snart sex år sedan start expanderar man ytterligare och tar hjälp av en lokalen bredvid som stått tom under en tid. I morgon öppnar man och i de nya lokalerna fokuserar man på hem och hushåll. Här kan man hitta husgeråd, textilier och köksmaskiner med mera.

Expansionen innebär att PRIO framöver kommer att erbjuda ca 600 kvm butiksyta fylld med hållbara fynd för barn, dam, herr – och nu även hemmet.

Våra kunder vill fynda på fler områden

– Vi är otroligt glada över att kunna ta nästa steg i vår resa. Intresset för hållbar konsumtion växer, och vi ser att våra kunder vill kunna fynda inom fler områden. Att nu också kunna erbjuda ett brett utbud inom hem och hushåll känns helt rätt, säger David och Johanna Roskvist, som driver PRIO.

Invigning imorgon lördag

Invigningsfest har PRIO i sina nya lokaler för hem och hushåll imorgon lördag mellan klockan 10-16.

In i det sista fixas det i den nya butikslokalen…

Imorgon lördag är det invigning mellan klockan 10-16

Ökar varje år

Första året var det omkring 500 personer som lämnade in kläder till försäljning, andra året 1 500 och idag är det över 3 000 personer som lämnar in kläder varje månad.

Den som lämnar in får 30 procent på det som säljs. Många handlar sedan för den summan de fått ihop, men man får pengar om man hellre vill ha det.

Idag har man flera anställda i butiken men tar även emot personer som arbetstränar eller för praktik. Omsättningen i butiken har sedan första året tredubblats.

Butiken och konceptet prisades

I december 2021 tog butiken emot Stenungsunds kommuns årliga miljöpris med motiveringen:

”Alla barn second hand Stenungsund uppmuntrar till ökad hållbarhet genom återbruk, riktat till hela familjen. Med fokus på återanvändande och genomtänkt konsumtion ges möjligheten att värna om jordens resurser.”