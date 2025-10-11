På lördagen var det dags för årets välgörenhetsauktion med Glädjeresan. Höstsolen värmde när Lasse Kronér, en av initiativtagarna tog plats på scen för att inleda auktionen för allmänheten. I år till förmån för Sjöräddningssällskapet.

Vädret under veckan har bjudit på det mesta – sol, hårda vindar och regn vågrätt, lodrätt och diagonalt, men när det var dags för årets välgörenhetsauktion var vädergudarna på gott humör och solen värmde publiken.

Glädjeresan tuffar runt mellan STO-kommunerna och i år var det Orust tur att vara värd. Spelplatsen för årets välgörenhetsauktion för allmänheten var vid Varuhuset Göksäter och scenen nedanför parkeringen.

Under Glädjeresans år har man samlat in sammanlagt omkring 11 miljoner kronor. Varje år bestämmer man ett tema och mål vart insamlade pengar ska gå. Tidigare har man bland annat samlat in medel att sätta upp hjärtstartare, man har köpt stora tv-apparater till äldreboenden och samlade man in omkring 850 000 kronor till Kvinnojouren.

Förra året var de dom unga som stod i fokus och man slog nytt rekord i insamlingen – 963 000 kronor. Resterande belopp för att nå miljonen gick huvudsponsorerna in med. Pengarna var mäkta till ett läger för unga som gått ut årkurs sex och väntan på högstadiet. Det första av tre läger arrangerades i somras.

Årets förmånstagare – Sjöräddningssällskapet STO

Lasse Kronér med årets förmånstagare Sjöräddningssällskapets representanter från stationen Stenungsund.

I år går pengarna till Sjöräddningssällskapet med sina tre stationer i området – Stenungsund, Skärhamn och Käringön.

Sjöräddningssällskapet Stenungsund avser använda vår del till en ny och stabil flytbrygga för kommande nya sjöräddningsbåten, något NYHETERsto tidigare berättat om.

Auktionen går i snabb takt. Det är många varor och tjänster skänkta av företag som ska ut. Lasse Kronér skojar till det mellan varje objekt.

-Vi tar Swish, eller så betalar ni som man gör på Orust – kontant!

Ikväll väntar en ny auktion med Lasse Kronér men då för företagare i STO-området på Stenungsbaden Yacht Club.

Vad årets insamling drar in återstår att se, något NYHETERsto kommer uppdatera om.

Om Glädjeresan

Glädjeresan startades 1999 av Lasse Kronér tillsammans med ett bilföretag i Göteborg och har sedan starten delat ut över 7 miljoner kronor till välgörande ändamål. Sedan 2021 drivs projektet av Lasse Kronér tillsammans med numera fem lokala företag i STO området: Bästkuststäd, Taxus AB, Ivars Färg, ICA Kvantum och Stenungsbaden Yacht Club.

100% av insamlade pengar går till ändamålet

-I de flesta insamlingar ger man allt överskott, alltså det som blir kvar efter man har dragit av omkostnader. I Glädjeresan går verkligen 100% av det som samlas in till ändamålet, de omkostnader vi har står våra sponsorer för, säger Tommy Witedal, Initiativtagare till Glädjeresan.

TEXTEN KOMMER UPPDATERAS OCH ÄVEN VIDEO KOMMER PUBLICERAS