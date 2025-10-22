På onsdagsmorgonen drabbades delar av Tjörn av strömavbrott. Omkring 550 abonnenter var som mest drabbade. Först vid klockan 15:10 har samtliga drabbade fått strömmen tillbaka.

Det var vid klockan 07:47 som delar av Tjörn blev utan ström. Som mest var 554 abonnenter drabbade.

Felsökning och omkoppling pågår. Strömmen kan komma och gå under tiden.

Trasig komponent orsaken

På eftermiddagen var fortfarande omkring 80 abonnenter utan ström. Orsaken till strömavbrottet uppges vara en trasig komponent.

Ellevio har en preliminär prognos satt till klockan 16.00 (ny tid) då samtliga abonnenter bör ha strömmen tillbaka. Vid klockan 15:11 meddelade Ellevio att alla drabbade fått strömmen tillbaka.

Följ ärendet på Ellevios hemsida >>

Delar av området som berörs. Karta: Ellevio

Texten uppdateras