På tisdagskvällen fick polisen samtal från Hallerna i Stenungsund efter att man hört höga smällar i området runt skolan.

Polisen har varit i området och hittar inga spår av av detonation eller skador.

-Man har på plats samtalat med ungdomar men ingen anmälan eller misstänkt, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Nattvandrarna återuppstått

Det är höstlov i STO-området och skolområdet i Hallerna har blivit en form av samlingsplats den senaste tiden för ungdomar.

Nattvandrarna har har återuppstått och kommer ha återkommande vandringar i Stenungsund under hösten. För den som är intresserad har man ett informationsmöte innan vandring på fredag klockan 19:00 på kommunhuset. Mer information finns på deras Facebook-sida