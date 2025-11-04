På eftermiddagen anmäldes en äldre man försvunnen från ett äldreboende i centrala Stenungsund. Under eftermiddagen och kvällen sökte polis och anhöriga i närområdet. Vid 23:30 meddelade man att mannen är anträffad, vid liv och vid god vigör.

Det var strax före klockan 16 som mannen anmäldes försvunnen.

Mannen bor på ett boende i Stenungsund. Under eftermiddagen har polis och anhöriga sök i närområdet. Man har enligt rutin inhämtat information om mannens, var han brukar röra sig, tidigare bostadsadresser, kontakt med bussbolag, taxi med mera.

I sökinsatsen deltog även drönare och hundar.

Vid klockan 23:30 meddelade polisen att mannen var anträffad vid liv och vid god vigör.

Det finns ingen misstanke om brott bakom försvinnandet. På polis och anhörigas vägnar – STORT TACK alla som engagerat sig på olika sätt. Även till er som delat efterlysning.