Via sociala medier och via affischer söker polisen volontärer. Ikväll har man ett informationsmöte på Stenungsund arena för den som tror sig passa för uppgiften och om på din fritid vill bidra till att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Som volontär får man vara med på nattvandringar och andra trygghetssatsningar, sprida information till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott, bistå polisen vid olika arrangemang samt vägleda brottsoffer till exempel ge råd om hur de kan få hjälp.

Grundkravet för att bli volontär hos polisen är att man har fyllt 18 år. Som volontär ska man också ställa dig bakom en demokratisk värdegrund.

-Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt, skriver polisen på sin hemsida.

Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare.

-Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera, men de fyller en viktig funktion som kan rapportera direkt till polisen.

Volontärerna får sina uppdrag av polisen och har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter pågående uppdrag. Uppdragen genomförs oftast i grupp.

Informationsträff i Stenungsund

Ikväll, torsdag har polisen en informationsträff på Stenungsund Arena (ingång ishallen). Tiden är mellan klockan 18-19.