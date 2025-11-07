Har du någon liten där hemma som älskar att bygga med Lego. Då är det på Fregatten man imorgon ska vara. Där kan man bygga lego med Emma Friman Browne och Peter Röhr, vinnare av Lego Masters Sverige 2022.

Imorgon lördag är det åter dags för barnlördag på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Den här gången är tema Lego.

Du kommer även kunna skapa skulpturer i konsthallen, pyssla eller bygga figurer i RUM1, gå på sagostund och mycket mer. På plats finns Emma Friman Browne och Peter Röhr, vinnare av Lego Masters Sverige 2022.

-Barnlördag vänder sig till alla barn med familj och vänner. Allt är gratis! Ingen anmälan, bara att komma, hälsar arrangörerna.

BARNLÖRDAG – Lego

När: Lördag 8 november

Var: Fregatten Stenungsund

Tid: 10:00-14:00

Kostnad: Gratis