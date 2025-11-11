På tisdagen stannade och kontrollerade polisen en bil och dess förare på länsväg 770 på Orust. Föraren är efter kontrollen misstänkt för ett flertal brott.

Det va vid klockan 13:30 som polisen stannade och kontrollerade bilen och dess förare på länsväg 770 i Röra på Orust.

Föraren saknar körkort och visade tecken på bruk av narkotika. I samband med kontrollen anträffades även misstänkt narkotika som togs i beslag.

Föraren, en man i 20-årsåldern misstänks för grov olovlig körning, rattfylleri under påverkan av narkotika, ringa narkotikabrott eget bruk samt innehav.