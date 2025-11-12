På onsdagskvällen drabbades delar av Tjörn av strömavbrott. Som mest var 3 115 abonnenter berörda.
Det var vid klockan 17:44 som strömmen försvann för 3 115 abonnenter på Tjörn.
Felsökning och omkoppling pågår.
-Strömmen kan komma och gå under tiden arbetet pågår, skriver Ellevio på sin hemsida.
Strömmen tillbaka
Vid klockan 19:10 var strömmen tillbaka igen hos samtliga abonnenter. Ellevio meddelar att man inte inte hittat någon orsak till strömavbrottet.
Områden som berörs. Karta: Ellevio
Texten uppdateras