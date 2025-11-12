Hösten har gett oss ovanligt höga temperaturer för årstiden. Även om temperaturen legat någon natt och morgon under minusstrecket på termometern, så har det vita uppifrån lyst med sin frånvaro – tills nu. Nästa vecka kan sjunker temperaturen och prognosen spår snöfall.

Kanske har du redan surrat på vintersulorna på bilen för att ligga steget före, annars kan det vara läge att se över ledig tid hos däcksfirman eller se till att få bytt i helgen.

Snö att vänta nästa vecka

Nästa vecka sjunker temperaturen och som det ser ut nu, en vecka innan så lär det bli ihållande snöfall under nästa torsdag, snöfall som fortsätter en bit in på fredag.

Ha koll på väderprognosen

Vädrets makter kan man dock inte styra över och mycket kan ändra sig innan dess, men det kan vara vara bra att ha koll på väderprognosen, leta fram broddarna till dojjorna – och se till att få bytt till vinterdäck.

Lokalt väder för STO-området kan du få bland annat på vår /vädersida/