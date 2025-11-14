På fredagseftermiddagen inträffade en trafikolycka på länsväg 770 vid Kolhättan i Stenungsund. En person är efter händelsen misstänkt för rattfylleri.

Larmet om olyckan kom strax före klockan 17.

– Förare av en bil har kört av vägen, in i en belysningsstolpe och ner i diket. Vi är klara på plats, uppgav räddningstjänstens ledningscentral vid kl.17.30.

Enligt polisens finns misstanke om rattfylleri.

– En person får följa med för bevisprovtagning, säger Christian Brattgård, Polisens presstalesperson.

Ingen ambulans larmades ut i samband med händelsen.