På fredagseftermiddagen inträffade en trafikolycka på länsväg 770 vid Kolhättan i Stenungsund. En person är efter händelsen misstänkt för rattfylleri.
Larmet om olyckan kom strax före klockan 17.
– Förare av en bil har kört av vägen, in i en belysningsstolpe och ner i diket. Vi är klara på plats, uppgav räddningstjänstens ledningscentral vid kl.17.30.
Enligt polisens finns misstanke om rattfylleri.
– En person får följa med för bevisprovtagning, säger Christian Brattgård, Polisens presstalesperson.
Ingen ambulans larmades ut i samband med händelsen.