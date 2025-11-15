I berusat tillstånd ska en man haft en kniv på sig i en mataffär i Stenungsund. Några månader senare kontrollerades samma man på Orust och även då en kniv på sig. Nu åtalas mannen för två fall av brott mot knivlagen, varav ett grovt.

Det var i juli 2025 som en man i 25-årsåldern befann sig på ICA Kvantum i Stenungsund. Mannen var berusad och när polisen kontrollerade mannen fann man en kniv.

Åklagaren anser att brottet är grovt då mannen i berusat tillstånd befann sig på allmän plats och att kniven var lättillgängligt. Mannen uppgav också att syftet med kniven var att försvara sig.

Mannen har i förhör, gällande detta åtal om brott mot knivlagen – varken erkänt eller förnekat brott.

Kontrollerades på Orust

Några månader senare, i september – kontrollerades samma man i ett samhälle på Orust. Även denna gången bar mannen kniv, trots att detta enligt åklagaren inte var befogat.

Mannen har i förhör om detta åtal förnekat brott.