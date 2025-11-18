Under veckan gör kommunerna i vårt område göra flera planerade arbeten på VA-nätet. Dessa områden berörs:

ORUST

Onsdag: Vattenavstängning i Mollösund

På grund av underhållsarbete på VA-nätet kommer vattnet att stängas till fastigheterna inom markerat område onsdag 19 november från cirka klockan 08:00 till cirka klockan 16:00.

Tappa upp vatten innan. Vatten finns att hämta vid skolan på Kvarnvägen 2. Ta med eget kärl, skriver kommunen på sin hemsida.

Området som berörs: Kart: Orust kommun

ORUST

Onsdag: Vattenavstängning i Edshultshall

På grund av underhållsarbete på VA-nätet kommer vattnet att stängas till fastigheterna inom markerat område onsdag 19 november mellan cirka klockan 08:00 till cirka klockan16:00.

Tappa upp vatten innan. Vatten finns att hämta vid Barrevik 144. Ta med eget kärl, skriver kommunen på sin hemsida.

Området som berörs: Kart: Orust kommun

TORSDAG

Torsdag: Vattnet stängs av i delar av Almösund

Mellan kl 08.00 och 14.00 stänger kommunen av vattnet på vissa vägar i Almösund.

-Vi ska göra VVS-arbeten i några fastigheter. Sms skickas ut till berörda fastighetsägare under onsdagen, skriver kommunen på sion hemsida.

Området som berörs: Kart: Tjörns kommun

I samband med arbeten eller andra störningar på ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. Det kan också bli mjölkaktigt vilket beror på att luft kommit in i ledningarna.



Låt vattnet rinna en stund så försvinner missfärgningen. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt. Vänta med att tvätta vitt tills vattnet inte är missfärgat.