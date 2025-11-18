På grund av en akut vattenläcka kommer vattentillförseln stängas till fastigheter i en del av Tången samhälle utanför Mollösund idag tisdag 18 november.
Reparationsarbetet beräknas pågå fram till cirka klockan 18:00.
Gäller VA-abonnenter inom markerat område. Karta: Orust kommun.
Vatten finns att hämta i utkastare vid parkeringen vid tennisbanorna. Ta med eget kärl.
– Missfärgat vatten kan förekomma när arbetet är avslutat. Spola igenom systemet så kommer det att försvinna, skriver kommunen på sin hemsida.