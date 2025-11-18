Längst upp på Kyrkberget ligger Stenungsunds kapell och blickar ut över det lilla samhället, sundet och Stenungsön – och det har den gjort nu i 100 år. Denna och nästkommande helg firas kapellets första 100 år i dagar.

Stenungsunds kapell, beläget som sagt på Kyrkberget togs i bruk i december 1925, men invigdes först i januari 1927. Församlingsbor från Stenungsön och Stora Askerön drev på kyrkbygget och kyrkan ägdes av Stenungsunds kapellbyggnadsförening t.o.m. 1993, då det överlämnades som gåva till Norums församling.

I helgen och kommande helg uppmärksammas Stenungsunds kapells första 100 år, och det görs på flera sätt.

Fredag 21 november

Så minns vi kapellet!

Fredag 21 november kl. 13.00 – 15.00 i Stenungsunds kapell

Kl 13.00 Jubileumsgudstjänst med stämningsfull sång av Helena Alm, som har anknytning till Kapellet. Präst, Åsa Markung.

Kl 13.30 Återblickar på tillkomsten av kapellet

Genom bilder och berättelser får du ta del av bakgrunden av Kapellets tillkomst och livet i Stenungsund, på Sundet och på Askerön från 1920-talet och framåt. I samarbete med Stenungsunds Hembygdsförening.

Till Kapellets 100-årsfirande har man välkomnat berättelser och annat som rör tillkomsten av Kapellet och det lilla samhället under de därpå följande 25 åren.

-Du som har fotografier och minnen av kapellet, dela gärna med dig av dessa skatter om svunna tider vid efterföljande tårtkalas*

Anmälan: För att kunna beräkna antalet tårtor uppskattas anmälan till Pasortsexpeditionen tfn: 0303-660 00.

Lördag 22 november

Antikrunda i kapellet med flickornas magasin

Lördag 22 november kl. 11.00 i Stenungsunds kapell

Här får dina och mina små släktklenoder, loppisfynd och antikviteter och dess historia samlas. Är du intresserad av att få veta mer kring ett speciellt föremål som du har hemma? Kom, ta med ditt föremål och följ med på en resa in i historien. Systrarna Anna och Maria från Flickornas Magasin i Vänersborg kommer ta emot i Kapellet, du som vill få föremål undersökta och kanske värderade. Obs! Vi har inte möjlighet att ta emot stora föremål i Kapellet.

Man inleder med Klockringning, psalmsång och bön och sedan tar Antikrundan vid följt av Votivskepp. Präst, Åsa Markung.

Tårtkalas

Lördag 22 november kl. 12.30 i Stenungsunds kapell

Man bjuder på tårta & kaffe, glassbåtar & piggelinglass.

Votivskepp och andra inventarier

Lördag 22 november 13.15 – 14.00 i Stenungsunds kapell

Antikvarie från Göteborgs stift berättar om varför det hänger ett stort skepp i taket på Kapellet och runt om i många kyrkor i Bohuslän. Här får du höra om detaljer just i Kapellet, men också vad du möts av i många kyrkorum på västkusten.

Fredag 28 november

Adventsmorgon i kapellet

Fredag 28 november 07.30 i Stenungsunds kapell

Stenungsunds kapell tänds upp med levande ljus och vi har en kort, mycket fin och stämningsfull gudstjänst. Morgonen avslutas med kaffe och smörgås innan man beger sig i väg till det ens dag erbjuder. En härlig start på både dagen och adventstiden! Medverkar gör Norums vokalensemble.