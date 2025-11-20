Efter black friday är det julen som väntar på Stenungstorg och en nygammal tradition som fick en ”nytändning” förra året var att under högtidliga former och tillsammans tända årets gran på Sandbergs plats – och nästa vecka är det dags att tända årets gran

Årets julgran på Stenungstorg är gåva från BRF Skogsbrynet i Hallerna och den 26 november klockan 17:00 tänds ljusen i granen under högtidliga former.

Kulturskolan kommer bjuda på stämningsfulla julsånger, det kommer finnas glögg och UF-företag finns på plats. Även Svenska kyrkan är på plats och man får en smygtitt på julspelet i Kristinedalskyrkan.

Slutligen, tal och under nedräkning tänds ljusen i granen.

– Jag har förstått att den här julgranen betyder väldigt mycket för Stenungsundsborna. För några år så var vi tvungna att tillfälligt inte ha någon gran ett år då vi renoverade fasaden här och det fick jag minsann höra, sa Carina Erlandsson, centrumchef på Stenungstorg vid förra årets julgranständning.

Arrangör är Stenungsunds kommun tillsammans med Stenungstorg.

Video från julgranständningen 2024

