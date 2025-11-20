På torsdagskvällen larmades polisen till en adress i centrala Stenungsund. Vid ett övergångställe ska en man, enligt larmet – ha blivit påkörd av en bilist som sedan valde att försöka köra därifrån, men joggaren sprang efter bilen.

Det var vid klockan 19:20 som polisen fick samtal om händelsen.

Joggaren, en man i 50-årsåldern uppgav att han blev påkörd av en bil vid ett övergångställe. Föraren till bilen ska efter händelsen försökt köra iväg men joggaren sprang efter bilen som stannade.

-På plats uppkom någon form av ordväxling och förare till bilen ska ha försökt att slå mannen, innan han lämnar platsen. Det är joggarens version, uppger Jennifer Last, Polisens Presstalesperson.

En anmälan gällande försök till misshandel och smitning från trafikolycksplats är skriven.

Joggaren ska inte ha fått några allvarliga skador som kräver akutvård på plats i samband med händelsen.