På torsdagskvällen stannade och kontrollerade polisen en bil och dess förare på Uppegårdsvägen i Stenungsund. Bilen rutor var inte skapade så föraren tillfredsställande och säkert kunde se ut.

Det är flera minusgrader ute och det betyder att många fordonsförare får skrapa sina rutor innan de ger sig ut i trafiken. Fordonet ska hållas fri från snö och is.

En anmälan gällande vårdslöshet i trafik skrivs.

Polisen gör bedömningen

Det är den enskilde polisen som gör bedömningen. Föraren har sedan rätt att eventuellt överklaga.

Påföljden för brottet kan både bli ett indraget körkort samt mellan 30 och 150 dagsböter. Enligt Åklagarmyndigheten är det normala antalet dagsböter för brottet 40 dagsböter – som kan landa på upp till 40 000 kronor beroende på personens inkomst.