På tisdagseftermiddagen inträffade en trafikolycka nära Stenungstorg. Två bilar har kolliderat i en korsning.

Olyckan inträffade vid klockan 13:30. två bilar har kolliderat i korsningen Stenunge Allé – Stenungeväg vid Stenungstorg. En av bilarna uppges efter olyckan stå på gång. och cykelvägen och den andra på vägen. Begränsad framkomlighet.

Polisen passerade strax efter att olyckan har inträffat och gör själva ett ärende av händelsen utan att det går via 112.

-Det är två bilar som har kolliderat, mer uppgifter har vi inte just nu, säger Jennifer Last, Polisens presstalesperson.

Inga uppgifter om några personskador.