Denna vecka pågår Black week samtidigt som julhandeln börjar dra igång. Då ökar också risken att bli lurad med allt från falska annonser till kontokapning.

Polisen kommer vara mer synlig i köpcentrum under black week och julhandeln. Fotpatrullera som en del av det lokala förebyggande arbetet. Målet är att skapa trygghet samt förebygga fickstölder, butiksstölder, personrån och bedrägerier.

-Julen lockar många besökare. Poliser har varit ute och fotpatrullerat i stort sätt varje dag vid butiker och köpcentrum i vårt område så som te x Stenungstorg och Göksäter, säger har Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal tidigare sagt gällande julhandeln.

Polisen har också att ha ökad samverkan med ordningsvakter och andra externa samverkanspartners på publika platser och köpcentrum för att både öka tryggheten och beredskapen vid behov.

-För många är det en trevlig period men vi från polisen ser också den mindre trevliga sidan av handeln. Under denna period finns en ökad risk för bedrägerier där personer i alla åldrar drabbas. Bedrägerier kan vara allt från fejkade annonser och falskt riktad reklam som är till för att lura konsumenten, skrev Polisen Södra Fyrbodal i ett inlägg i sociala medier tidigare i veckan.

-Från polisens sida vill vi också uppmana till försiktighet när det gäller bankkort, koder och värdesaker då fickstölder kan öka när många är på samma plats, skriver polisen i inlägget.

Tips för en säkrare black week och julhandel

Juletid innebär för många av oss en stressig tid. Tidigare år har en vanlig typ av stölder inträffat på parkeringarna vid våra stora butiker. Stressade kunder skyndar ut till den parkerade bilen för att lämna klapparna, sen lämnas bilen för nya inköp. Tjuven som troligen suttit och sett det hela kan då enkelt tömma bilen, ta klapparna och skynda vidare till nästa parkering.



Lämna aldrig julklapparna obevakad

– Näthandeln förväntas ju nya rekord varje år och det kan innebära andra utmaningar, exempelvis när det gäller transportstölder och kortköp på nätet. Transportstölder är till största delen transportföretagens ansvar. Det du själv kan tänka på är att se till att paketen aldrig lämnas obevakade utanför bostaden eller på annan plats.



Se till att du eller någon annan i familjen eller granne är hemma när paketet levereras.

– Annars är det säkrare att hämta paketet hos ombud.



Handlar du med kort på nätet kan du tänka på att kortet och kortuppgifterna är ett värdeföremål att jämställa med lika mycket kontanter eller kredit du har på kontot.

– Seriösa betalningsförmedlare som Klarna, Dibs och Paypal har oftast högre säkerhet än många enskilda företag. Använd gärna hemsidor som använder sig av 3D Secure. Handlar du från en privatperson via nätet ska du aldrig betala varan i förskott. Säkrast är ett personligt möte där du betalar varan efter att du sett den. Använd bara säkra betalningslösningar.

Bilder: NYHETERsto-Arkiv