På tisdagen inträffade en trafikolycka vid infarten till Stenungstorg. I samband med denna olyckan observerar polisen en annan bilist som kör bil obältad och blåser senare positivt för alkohol.

Det var vid 14-tiden som en polispatrull passerade en trafikolycka som precis inträffat vid södra infarten till Stenungstorg. I samband med att man reder i denna olyckan så passerar ett annat fordon som inte har med olyckan att göra.

-Föraren till det fordonet, en man i 35-årsåldern har inget bälte på sig och vid kontroll så blåser han även positivt för alkohol och får följa med för bevisprovtagning, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

En ordningsbot för bältesförseelse skrivs ut och en anmälan om rattfylleri är upprättad.