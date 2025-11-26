På måndag, 1 december hålls ett seminarium i Stenungesalen på Kulturhuset Fregatten där man samlar polis, socialtjänst och beslutsfattare för att titta på fakta, vad som fungerar lokalt och hur man med tidiga insatser kan skapa trygghet för barnen i Stenungsund. Medverkar gör även Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Arrangör till kvällen och seminariet är Moderaterna Stenungsund, men man är noga med att understryka om att det inte handlar om något ”valmöte”, eller ens ett ”partipolitiskt möte”. Liksom de andra seminarier som man anordnat (Försvaret av Stenungsund och Stenungsunds energiförsörjning – för jobb, kultur och natur ämnar man att enbart belysa ett samhällsproblem

-En utmaning som berör oss alla – och diskutera utifrån vårt lokal perspektiv – inte lyfta fram vårt eget parti, skriver man inbjudan.

Som talare har man bjudit in Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Jörgen Thorén, polischef, Fyrbodal, och Rickard Persson, chef, Sektor Socialtjänst.

Minister på plats -En stark socialtjänst är ett av våra viktigaste verktyg för att förebygga brott. Den nya socialtjänstlagen som nu trätt i kraft, fokuserar på förebyggande arbete samt ökade skyldigheter och rättigheter. Vi arbetar också aktivt för en tryggare och säkrare barn- och ungdomsvård med barnrättsperspektivet i centrum. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och ljus framtid, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

MEDVERKANDE:

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister – ansvarar för socialtjänst och barnrätt; driver reformer och nationella insatser kopplat till avhopparverksamhet och socialtjänstens roll i att motverka gängkriminalitet.

Jörgen Thorén, polischef i Fyrbodal – tidigare lokalpolischef på Hisingen med erfarenhet av gängbekämpning; leder nu polisens arbete i Fyrbodal med fokus på trygghet och synlig närvaro.

Rickard Persson, sektorchef socialtjänst, Stenungsunds kommun – leder kommunens socialtjänst och samordnar delregional vårdsamverkan (SIMBA) som ordförande i arbetsutskottet.

Moderatorer för kvällen är Maria Renfors, kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och Wouter Fortgens, gruppledare M, och ledamot i kommunstyrelsen

Barn och unga i organiserad brottslighet – hur ser det ut i Stenungsund?

När: 1 december 2025

Tid: 18:00 till cirka 20:00

Var: Stenungesalen, Kulturhuset Fregatten

Seminariet är öppet för allmänheten. Det är ingen föranmälan eller bokning, kom i god tid.



Evenemanget på Facebook