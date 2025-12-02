På tisdagen inträffade en trafikolycka på länsväg 642 Västerlandavägen. En bilist kom för nära kanten och körde av vägen.

Det var vid klockan 12:29 som polisen fick vetskap om olyckan.

-Föraren, en kvinna i 35-årsåldern uppgav att hon kom för nära kanten och körde av vägen. Hon uppger också att det var mycket vatten på vägbanan, berättar Jennifer Last, Polisens Presstalesperson.

Polisen åker till platsen för en koll.

-Kvinnan uppgav att hon efter olyckan har smärta i nacken, men behöver inte akutvård på plats utan kan om det behövs själv ta sig till vårdinrättning för kontroll, säger Jennifer Last.

Ingen misstanke om brott.