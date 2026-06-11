JUST NU: Larm om drunkningstillbud på Tjörn

Ett stort räddningspådrag larmades sent på torsdagskvällen till Bergs strand på Tjörn efter uppgifter om ett drunkningstillbud.
Larmet kom vid klockan 23.01.
-Det är en person som ska ha sett en person i vattnet men som sedan försvinner ur synvinkeln, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.
Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen.
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