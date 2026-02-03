En man i 55-årsåldern från Orust har dömts till fängelse i ett år efter att ha gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot mot en kvinna i samband med en händelse sommaren 2024.

Händelsen inträffade i augusti 2024 i en stad i Värmland, där kvinnan utsattes för våld och hot i samband med en konflikt mellan parterna, som vid tillfället hade en relation.

Enligt domen ska mannen ha slagit kvinnan, dragit henne i håret och utsatt henne för ytterligare våld, samt uttalat hot som gjorde att hon kände allvarlig rädsla för sitt liv. Tingsrätten bedömer att våldet varit allvarligt och att hoten haft ett sådant innehåll att de utgjorde olaga hot.

Mannen förnekade brott och menade att kvinnan själv orsakat sina skador. Tingsrätten går dock på åklagarens linje och anser att kvinnans berättelse stöds av vittnesuppgifter, fotografier och rättsintyg. Domstolen bedömer att bevisningen är så stark att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till gärningarna.

Utöver fängelsestraffet ska mannen betala 36 374 kronor i skadestånd till kvinnan, som omfattar ersättning för kränkning, sveda och värk samt förlorad inkomst. Han ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Mannen ska dessutom återbetala en del av kostnaderna för sitt offentliga försvar och målsägandebiträde till staten.

Domen kan överklagas.