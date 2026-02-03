Lena Nyquist är ny General Manager för Stenungsbaden Yacht Club i Stenungsund. Hon tillträdde sin befattning i början av januari och tar därmed över ledningen för ett av regionens största hotell- och konferensanläggningar.

Nyquist kommer närmast från Liseberg Grand Curiosa Hotel i Göteborg, där hon haft ledande roller, och har lång erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen. Hon har tidigare bland annat varit hotelldirektör och affärsområdeschef vid flera större hotell i Sverige.

– När det kommer till resorts finns det många konkurrenter på västkusten. Därför krävs det en visionär General Manager som vet hur man ska leda fantastiska Stenungsbaden. Här är Lena helt rätt person. Hon kommer in med unik bakgrund från både hotell- och restaurangdrift och vet hur man inspirerar både gäster och anställda. Jag är väldigt stolt över att hon ska leda ett av våra destinationshotell, dessutom på en av världens vackraste platser, säger Fredrik Blomberg, Chief Operating Officer på Nordic Hotels & Resorts resortdivision.

I sin nya roll kommer Lena Nyquist att leda det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat kopplat till den renoveringssatsning som NYHETERsto berättade om igår.

– Stenungsbaden är en rakt igenom en unik plats. Här har man inte bara direktkontakt med havet och allt vad det erbjuder, men man har också en hel uppsjö av möjligheter inuti hotellet. Genuin mat och dryck, ett spa med allt och lite till, en helt egen villa att abonnera, en enorm variation för mötes- och konferensgästen och så service i världsklass på det. Tillsammans med det grymma teamet här ser jag fram emot att fortsätta skapa Sveriges mest energifyllda mötesplats, säger Lena Nyquist i ett pressmeddelande.