På tisdagseftermiddagen kom larm om en trafikolycka på länsväg 160, norr om Vindön.

Larmet kom kockan 17 och olyckan har skett i höjd med Hälle, strax efter kommungräns mot Uddevalla.

Oklart skadeläge.

– Det är bilen själv som larmat. Föraren ska ha kört av vägen och in i ett träd, vaken och talbar. Airbag utlöst, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räddningstjänst från Orust är larmade tillsammans med ambulans. Räkna med begränsad framkomlighet under räddningsarbetet.

—

Foto – Läsarbild: Tommy P.