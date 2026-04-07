Väg avstängd efter slukhål

Strax före lunch på tisdagen meddelade Trafikverket att en väg på Orust har stängts av efter ett vägras som visade sig vara mer ett slukhål eller potthål.

Det gäller länsväg 739 mellan Tvet Sörgård och Tvet Östergård. Enligt uppgifter ska raset ha inträffat i höjd med Västergård.

Under helgen har Trafikverket fått in flera samtal och felanmälningar gällande större ”potthål” på vägen, men skadorna är mer omfattande och klassades som slukhål.

Vägen är helt avstängd och prognosen är att den preliminärt kan öppna igen den 17 april.

