Väg avstängd efter slukhål

Strax före lunch på tisdagen meddelade Trafikverket att en väg på Orust har stängts av efter ett vägras som visade sig vara mer ett slukhål eller potthål.
Det gäller länsväg 739 mellan Tvet Sörgård och Tvet Östergård. Enligt uppgifter ska raset ha inträffat i höjd med Västergård.
Under helgen har Trafikverket fått in flera samtal och felanmälningar gällande större ”potthål” på vägen, men skadorna är mer omfattande och klassades som slukhål.
Vägen är helt avstängd och prognosen är att den preliminärt kan öppna igen den 17 april.
Foto: Trafikverket och läsarbild
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
