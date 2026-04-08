Slutade sin anställning – Behöll tjänstebilen i sex månader

En man i 25-årsåldern döms efter att vid två tillfällen ha kört bil utan körkort, varav ett skedde på Orust. Mannen ska även ha behållit sin före detta arbetsgivares bil efter att anställning avslutats.

Den ena körningen inträffade på länsväg 740 på Orust i november 2024 där mannen körde bil utan behörighet, något han erkänt.

Behöll bilen efter att anställning upphört

Samtidigt döms mannen även för att under en längre period, nära sex månader – ha behållit en företagsbil efter att hans anställning upphört. Trots upprepade uppmaningar lämnades bilen inte tillbaka, utan användes vidare under flera månader.

Mannen har uppgett att han ansåg sig ha rätt att hålla kvar bilen tills dess att han fått ut ersättning från arbetsgivaren.

Bedömningen blir dock att han medvetet behållit bilen trots att han inte haft rätt till det. Företaget berövades därmed tillgång till fordonet under en längre tid.

Påföljden blir villkorlig dom i kombination med 40 dagsböter á 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Han ska även betala skadestånd på drygt 20 000 kronor till sin tidigare arbetsgivare samt en avgift till brottsofferfonden.