Strömavbrott på Tjörn – Över 600 abonnenter drabbade

På måndagsmorgonen drabbades delar av Tjörn av ett strömavbrott. Över 600 abonnenter berörs.

Text: Mikael Berglund

Avbrottet startade klockan 08:16.

Enligt Ellevio berörs just nu 642 kunder. Orsaken till avbrottet är ännu oklar och personal är på väg till området för att undersöka och åtgärda felet.

Vid klockan 10:30 var det omkring 100 abonnenter som fortfarande sakande ström.

Prognosen från Ellevio är att samtliga abonnenter ska ha strömmen tillbaka senast klockan 13.30 (ny tid). Under tiden kan elen komma och gå.

En trasig komponent ska vara orsaken till strömavbrottet.

Området som berörs. Karta: Ellevio

