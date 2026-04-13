Strömavbrott på Tjörn – Över 600 abonnenter drabbade

På måndagsmorgonen drabbades delar av Tjörn av ett strömavbrott. Över 600 abonnenter berörs.
Avbrottet startade klockan 08:16.
Enligt Ellevio berörs just nu 642 kunder. Orsaken till avbrottet är ännu oklar och personal är på väg till området för att undersöka och åtgärda felet.
Vid klockan 10:30 var det omkring 100 abonnenter som fortfarande sakande ström.
Prognosen från Ellevio är att samtliga abonnenter ska ha strömmen tillbaka senast klockan 13.30 (ny tid). Under tiden kan elen komma och gå.
En trasig komponent ska vara orsaken till strömavbrottet.
Området som berörs. Karta: Ellevio
Texten uppdateras.
Denna nyhet kan Du läsa helt utan kostnad
- Våra lokala nyheter är alltid utan betalvägg!
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
Rättelse - Medieetik - Tipsa oss!
Vad händer i din närhet? Tipsa oss!
Tipsa oss om händelser/blåljus - redaktionen@nyhetersto.se eller via formuläret nedan. Tänk på att tips är en färskvara.