Polisens uppmaning efter ny våg av sadelstölder

Stölder av sadlar och dyr ridutrustning ökar återigen. Nu går polisen ut med en tydlig uppmaning till stallägare och hästägare att vara extra vaksamma.

Det är Polisen Västra Fyrbodal som via sociala medier går ut men en uppmaning om att vara uppmärksam och se över säkerheten efter att man sett att den här typen av stölder ökar. Liknande händelser har tidigare förekommit och erfarenheten visar att stölderna snabbt kan sprida sig mellan områden.

Tillvägagångssättet är ofta att gärningspersoner tar sig in i stall och riktar in sig på sadelkammare där värdefull utrustning förvaras. Stölderna sker vanligtvis kvälls- eller nattetid.

Polisen uppmanar nu till att se över säkerheten i och kring stall.

Det handlar om att alltid låsa ordentligt när man lämnar, ha fungerande belysning som reagerar på rörelse och att överväga kamerabevakning – med tydlig skyltning.

-Märk utrustning för att öka möjligheten till spårning vid stöld, samt att installera larm och extra lås på sadelkammare, uppmanar polisen.

Polisen uppmanar också häst- och stallägare att informera boende i närområdet och vara uppmärksam på okända fordon, särskilt sena tider.