Traktor brann i Svanesund – Trafiken påverkades

På måndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten på Orust om en traktor som börjat brinna.
Larmet kom klockan 12:32.
Branden är på länsväg 734 nära ST1-tappen i Svanesund och det ska vara en arbetsmaskin som brinner. Brandstationen ligger bara några meter från positionen och man var snabbt på plats.
-Man dämpar just nu lågorna. Vägen var till en början avstängd men man släpper nu på växelvis. Prognosen är satt till omkring 30 minuter, uppger SOS Alarm händelseinformation.
Inga personskador.
Vad som orsakat branden är inte känt.
