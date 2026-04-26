Strömavbrott på Tjörn – 850 abonnenter drabbades

Ett strömavbrott inträffade på delar av Tjörn under söndagskvällen och där som mest 850 abonnenter var drabbade.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 26 april 2026 19:13 | Uppdaterad: 26 april 2026 22:51

Avbrottet startade klockan 18.57 och det är södra delarna av Tjörn som berörs.

Felsökning och omkoppling pågår. Under tiden kan strömmen komma och gå.

Klockan 20:20 på söndagskvällen var fortfarande 555 abonnenter utan ström.

– Orsaken sak vara fel på en elkabel, uppger Ellevio.

Vid klockan 21:25 har samtliga drabbade fått strömmen tillbaka.

Delar av området som berörs. Karta Ellevio.

