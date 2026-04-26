Strömavbrott på Tjörn – 850 abonnenter drabbades

Ett strömavbrott inträffade på delar av Tjörn under söndagskvällen och där som mest 850 abonnenter var drabbade.
Avbrottet startade klockan 18.57 och det är södra delarna av Tjörn som berörs.
Felsökning och omkoppling pågår. Under tiden kan strömmen komma och gå.
Klockan 20:20 på söndagskvällen var fortfarande 555 abonnenter utan ström.
– Orsaken sak vara fel på en elkabel, uppger Ellevio.
Vid klockan 21:25 har samtliga drabbade fått strömmen tillbaka.
Delar av området som berörs. Karta Ellevio.
