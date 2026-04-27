Villabranden blossade upp igen – Polisens avspärrning bruten

Räddningstjänsten larmades åter till villabranden utanför Henån under lördagen efter att branden tagit fart igen. På plats upptäcker räddningstjänsten att polisens avspärrning är bruten.

Vid 13-tiden på lördagen var räddningstjänst åter på plats på Buavägen där villan brann ner under natten mot lördag. Enligt uppgifter hade det börjat brinna igen i byggnaden.

I samband med insatsen upptäckte räddningstjänsten att avspärrningen kring brandplatsen hade brutits och ville ha dit polisen.

-Det finns dock inga tecken eller något som tyder att att någon ska ha tänt på igen, säger Herman Engelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

En anmälan om överträdelse av myndighetsbud har upprättats.