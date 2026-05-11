Man åtalas efter bombhot mot Tjörnbron

En man i 25-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för grovt falskt larm och grovt hot mot tjänsteman efter ett bombhot i Stenungsund tidigare i år.

Enligt åtalet ska mannen den 4 mars ha ringt till 112 och uppgett att han placerat ut sprängmedel på Tjörnbron.

I samtalet ska mannen även ha hotat en polis och sagt att sprängladdningen skulle detonera när polisen anlände till platsen eller uttryckt sig med liknande innebörd.

Hotet ledde till ett stort polispådrag och omfattande säkerhetsåtgärder. Enligt åtalet orsakade händelsen betydande kostnader och störningar i trafiken.

Mannen, som åtalas för grovt falskt larm samt grovt hot mot tjänsteman, har erkänt brott.