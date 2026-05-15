Oj! Vilken helg!

Helgen bjuder på ett fullspäckat program i STO-området med bland annat Äggostens dag på Säbygården, öppet hus hos Sjöräddningssällskapet och Orustrundan med veterantraktorer.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.

STENUNGSUND

Pröva på Segling

Stenungsunds segelsälskap • Lördag 16 maj kl. 10.00–14.30

Stenungsunds Segelsällskap bjuder in barn och ungdomar som vill prova jollesegling. Ingen anmälan krävs och aktiviteten är kostnadsfri.

Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • 12 maj–28 juni

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 15 maj

• kl. 18.00 – Michael

Lördag 16 maj

• kl. 12.00 – Bamse och havets hemlighet

• kl. 13.45 – Super Mario Galaxy Filmen

Söndag 17 maj

• kl. 15.45 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.00 – Djävulen bär Prada 2

TJÖRN

Konst med Horisont – En gränslös konstvandring

Rönnäng, Åstol och Dyrön • 14–17 maj kl. 12.00–18.00

Konstvandring i Rönnäng, på Åstol och Dyrön där lokala konstnärer och konsthantverkare ställer ut på flera platser under Kristi himmelsfärdshelgen.

Bleketdagen

Bleketvägen 13, Bleket • Fredag 15 maj kl. 10.00–18.00

Butik Victoria och Maulau bjuder in till Bleketdagen med erbjudanden i butikerna och aktiviteter för barnen.

Broderade ord, Bevarade bonader – kom och sy din egen bonad!

Egnahemsfabriken, Rödgårdarnas väg 9, Hjälteby • Lördag 16 maj kl. 10.00–16.00

Workshop där deltagare får skapa en egen bonad med text tillsammans med textilkonstnärerna Sofia Brolin och Ida-Lovisa Rudolfsson.

Öppet hus på Sjöräddningssällskapet

Södra Hamnen 18, Skärhamn • Lördag 16 maj kl. 11.00–14.00

Sjöräddningssällskapet öppnar stationen i Skärhamn med båtar, aktiviteter för stora och små samt sjöräddningsuppvisning.

Äggostens Dag på Säbygården

Säbygården, Säbyvägen • Lördag 16 maj kl. 12.00–15.00

Äggostens dag firas traditionsenligt på Säbygården. På plats serveras äggost och vedugnsbakad brödkaka. Besökare kan också ta del av äggosttillverkning och guidad tur i Säbygården.

Musik till kaffet

Sundsby säteri • Söndag 17 maj kl. 15.00

Sundsby vänförening bjuder in till musik på lilla scenen vid uteserveringen, där Lasse Pettersson spelar norskinspirerade låtar.

Skulptur i Pilane 2026

Pilane • 14 maj–27 september kl. 09.00–19.00

Skulptur i Pilane firar 20 år med utställningen Sculptural Landscape och skulpturer i det bohuslänska kulturlandskapet.

Utställning: Ur museets samling

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • 14 maj–6 september kl. 11.00–17.00

Nordiska Akvarellmuseet visar ett urval ur museets egen samling med nordisk samtidskonst och akvarellkonst.

Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • 14 maj–6 september kl. 11.00–17.00

En omfattande utställning med akvareller och teckningar av de danska konstnärerna Asger Jorn och Per Kirkeby.

Utställning: Thomas Nilsson

Konstrummet, biblioteket i Skärhamn • 14 maj–14 juni

Thomas Nilsson visar en utställning i Konstrummet med verk där hantverksmässiga trycktekniker står i centrum.

Utställning: Lars Lerin

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • 14 maj–6 september kl. 11.00–17.00

Verk ur museets samling av Lars Lerin visas i Samlingssalen på Nordiska Akvarellmuseet.

ORUST

Orustrundan 2026

Ture Perssons Garage, Vräland • Lördag 16 maj, samling kl. 09.00 och start kl. 10.00

Den traditionsenliga veterantraktorutflykten Orustrundan går från Vräland och vidare runt Orust. Turen är cirka fyra mil och avslutas vid OIE i Ellös.

KUL PÅ HJUL – cykelorientering på Orust 2026

Orust • 2 maj–31 augusti

Friluftsfrämjandet Orust bjuder in till cykelorientering med 30 kontroller runt om på ön under sommaren.

Burgare och Bärs – Musikquiz på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat • Torsdag 14 maj, köket öppnar kl. 18.00 och quizet startar kl. 20.00

Slussens Pensionat bjuder in till Burgare och Bärs med musikquiz, mat och frågor med quizmaster Gunnar.

Vela & Välja

Ellösparken • Lördag 16 maj kl. 14.00–14.45

Familjeföreställning för barn 4–8 år om att göra val, med dans, fantasi och interaktivitet.

Konstutställning av Olof Wettre 16 maj-10 juni på Kajutan

Kulturhuset Kajutan, Henån • Lördag 16 maj kl. 11.00–14.00

Orust Konstförening bjuder in till vernissage med Olof Wettre på Kulturhuset Kajutan i Henån.

Torsson på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat • Lördag 16 maj

Torsson gästar Slussens Pensionat med rock och låtar från ett långt bandliv på svenska scener.

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang.

Reservation för ev, fel och ändringar i programmet.

För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.