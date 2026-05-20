Nytt skapande projekt för barn och unga på Stationen i Svenshögen

Kulturföreningen Stationen i Svenshögen startar under 2026 ett nytt konst- och skapandeprojekt för barn och unga mellan 6 och 15 år.

Text: Mikael Berglund Dela

Projektet har fått namnet ”Liten som ett berg, stor som en myra” och ska ge deltagarna möjlighet att utforska bild, form och perspektiv genom olika konstnärliga tekniker tillsammans med konstnärerna Maria Eriksdotter och Sara Skoglund.

Satsningen har blivit möjlig genom stöd från Svenska Postkodsstiftelsens Grannskapsinitiativ och riktar sig främst till barn och unga i Svenshögen med omnejd.

Under projektet får deltagarna undersöka frågor kring storlek och perspektiv – hur världen kan förändras beroende på om något blir väldigt stort eller väldigt litet. Genom skapande arbete ska barnen få testa flera olika uttryck och tekniker samtidigt som de lär sig hur perspektiv påverkar det konstnärliga resultatet.

Projektet innehåller bland annat torrnålstryck, byggande av tittskåp och kollagearbete. Arbetet avslutas senare med en offentlig vernissage i Stationens lokaler i det gamla stationshuset i Svenshögen.

Kursledarna beskriver ambitionen som att kombinera hög konstnärlig nivå med lekfullhet och nyfikenhet. Förhoppningen är också att vernissagen ska ge deltagarna känslan av att deras arbete visas upp i ett riktigt konstsammanhang.

Alla aktiviteter är gratis, men antalet platser är begränsat och föranmälan krävs.

Första tillfället arrangeras den 31 maj. Därefter följer fler träffar under sommaren och hösten innan projektet avslutas med vernissage i januari nästa år.