Lastbilschaufför åtalas för rattfylleri i Stenungsund

En man i 75-årsåldern åtalas misstänkt för rattfylleri efter att ha kört lastbil i Stenungsund med alkohol i kroppen.
Händelsen inträffade i maj 2026.
Enligt åtalet stoppades mannen på Göteborgsvägen i Stenungsund där polis genomförde en kontroll. Ett utandningsprov visade en alkoholkoncentration på 0,11 milligram per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,22 promille alkohol i blodet.
Gränsen för rattfylleri går vid 0,10 milligram per liter i utandningsluft, medan grovt rattfylleri börjar vid 0,50 milligram per liter.
Mannen erkänner gärningen och ärendet har hanterats genom snabbförfarande i brottmål.
Åklagaren föreslår att påföljden ska bli 40 dagsböter á 100 kronor, totalt 4 000 kronor.
