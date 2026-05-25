Polisen varnar för bluff-SMS om trafikböter

Polisen i region Väst varnar nu för bluff-SMS som skickas ut till privatpersoner om påstådda trafikförseelser.

Under måndagen har polisen fått in många samtal från personer som fått SMS där de uppmanas att logga in via en länk och betala böter eller avgifter kopplade till trafikärenden.

Meddelandena utger sig för att komma från exempelvis Polisen eller Transportstyrelsen.

Skickar aldrig ut böter via SMS

Polisen betonar att myndigheten aldrig skickar ut böter eller betalningspåminnelser via sms och uppmanar allmänheten att inte klicka på länkar eller lämna ut personliga uppgifter.

Den som drabbats ekonomiskt uppmanas att göra en polisanmälan via 114 14.