TRAFIK: Asfaltering genom Svanesund väntas skapa köer

Stora delar av Färjevägen genom Svanesund på Orust asfalteras just nu om och Trafikverket varnar för långa köer och begränsad framkomlighet under de kommande veckorna.

Text: Mikael Berglund

Under tisdagen den 26 maj läggs ett nytt lager asfalt från ST1 bensinstation i Svanesund ner till färjeläget, något som väntas påverka trafiken kraftigt.

Uppmaning: Var ute i god tid

Trafikverket uppmanar därför trafikanter att ta extra god tid på sig eller om möjligt lämna bilen hemma under arbetet.

Efter asfalteringen kommer kantsten att monteras under omkring två veckor. Även då väntas störningar i trafiken, men enligt Trafikverket i mindre omfattning.

Nytt lager läggs

Natten till den 8 juni läggs ytterligare ett slitlager vid färjeläget och den 9 juni asfalteras hela vägen genom Svanesund en sista gång. Även då väntas långa köer och väntetider.

Därefter fortsätter arbetet med gångbanorna som ska asfalteras den 24 och 25 juni.

Under vecka 27 väntar städning och mindre efterarbeten innan projektet beräknas vara klart.